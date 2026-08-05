Жесткой расправой над двумя людьми закончился спор о проезде через участок

В Приморье присяжные вынесли обвинительный вердикт местному жителю и двум его сыновьям по делу об убийстве семейной пары. Преступление произошло в декабре 2016 года в Шкотовском районе, сообщает прокуратура региона.
Как установили присяжные, между подсудимыми и их соседями по земельному участку продолжительное время шёл конфликт. Причиной стал спор о праве проезда через территорию, принадлежавшую потерпевшим.
По версии обвинения, отец и его сыновья 20 и 22 лет заранее выяснили, где будет находиться семейная пара. Они подкараулили мужчину и женщину в безлюдном месте на окраине села Анисимовка.
Подсудимые подошли к автомобилю потерпевших и начали разбивать его стёкла топором и монтировкой. Когда мужчина вышел из салона, один из нападавших ударил его топором по голове.
Находившаяся в машине женщина попыталась скрыться, однако автомобиль застрял на болотистом участке. Мужчины настигли потерпевшую и нанесли ей множественные удары руками, ногами и топором по голове.
После расправы фигуранты переместили машину с телами погибших в другое безлюдное место. Автомобиль подожгли, чтобы уничтожить следы преступления.
Это уже не первое рассмотрение дела с участием присяжных. В июне 2020 года прежняя коллегия вынесла оправдательный вердикт, после чего всех троих освободили из-под стражи прямо в зале суда.
Прокуратура обжаловала оправдание в апелляционной инстанции. Вышестоящий суд отменил приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение.
После вынесения нового вердикта отца и его сыновей вновь взяли под стражу в зале суда. В ближайшее время судья должен определить окончательную квалификацию их действий, назначить наказание и постановить обвинительный приговор.
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