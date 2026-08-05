Росгвардейцы дважды за два дня пресекли дебоши в больнице Анапы

В обоих случаях на помощь медикам оперативно приходили сотрудники вневедомственной охраны — их вмешательство позволило не допустить эскалации конфликтов и защитить персонал медучреждения.
В первый день тревожный сигнал прозвучал из приемного отделения: 38‑летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, открыто провоцировал конфликт с медработниками. Мужчина вел себя агрессивно, не стеснялся в выражениях и создавал угрозу спокойствию в лечебном учреждении. Благодаря своевременному реагированию росгвардейцев ситуацию удалось взять под контроль.
Не прошло и суток, как из той же больницы вновь поступил сигнал «Тревога». На этот раз источником беспокойства стал 25‑летний приезжий из Ялты. Молодой человек громко кричал, демонстративно провоцировал драку с персоналом и игнорировал любые попытки урезонить его. Прибывший наряд Росгвардии столкнулся с откровенным неповиновением, однако сумел стабилизировать обстановку. Медосвидетельствование подтвердило, что мужчина также был пьян.
Оба нарушителя порядка были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.