Росгвардейцы дважды за два дня пресекли дебоши в больнице Анапы

Не прошло и суток, как из той же больницы вновь поступил сигнал «Тревога». На этот раз источником беспокойства стал 25‑летний приезжий из Ялты. Молодой человек громко кричал, демонстративно провоцировал драку с персоналом и игнорировал любые попытки урезонить его. Прибывший наряд Росгвардии столкнулся с откровенным неповиновением, однако сумел стабилизировать обстановку. Медосвидетельствование подтвердило, что мужчина также был пьян.