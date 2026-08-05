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В Вырице произошел пожар на территории производственного комплекса

Ночью 5 августа в поселке Вырица Гатчинского округа Ленинградской области произошел пожар на территории производственного комплекса. Об этом сообщили в ГКУ «Леноблпожспас».

Источник: ГКУ «Леноблпожспас»

Сигнал о возгорании на улице Лужской поступил спасателям в 04:39. К моменту прибытия пожарных огонь охватил помещения двух примыкающих друг к другу ангаров, а также административное здание.

По данным ГУ МЧС России по Ленинградской области, общая площадь пожара составила 224 кв. м. Возгорание произошло сразу на трех объектах: в одноэтажном железобетонном производственном помещении, в пристроенном одноэтажном ангаре из сэндвич-панелей, где горела кровля, а также в двухэтажном административном здании.

Информация о причинах пожара и возможных пострадавших уточняется.

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