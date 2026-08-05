Двухлетний ребенок забрался на подоконник и выпал из окна второго этажа

Двухлетний мальчик получил травмы при падении из окна второго этажа в Петропавловске-Камчатском. Ребенка госпитализировали, сообщает региональное управление Следственного комитета России.
По предварительным данным, мальчик самостоятельно забрался на подоконник. Он не удержался и выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже.
Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Сейчас врачи оказывают ему необходимую квалифицированную помощь. Характер полученных травм и состояние ребенка в сообщении ведомства не раскрываются.
Где во время происшествия находились родители мальчика, также не уточняется. Следователи начали проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.
Похожий случай ранее произошел в подмосковных Люберцах. Местные жители услышали детский плач и обнаружили маленького ребенка на крыше заведения, расположенного под окнами жилого дома.
Один из очевидцев поднялся на кровлю и снял ребенка. Затем на место вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила пострадавшего в больницу.
Предполагалось, что в момент падения мать ребенка находилась в квартире, но отвлеклась на приготовление еды. Официальные выводы об обстоятельствах того происшествия в исходном сообщении не приводились.
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