Увезли в багажнике: Двое жителей Кузбасса избили и изнасиловали 13-летнего мальчика

Сотрудники СК и полиции оперативно установили личности подозреваемых и задержали их. Суд признал фигурантов виновными по статьям о похищении человека, истязании и насильственных действиях сексуального характера. В зависимости от роли каждого им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 до 16 лет с отбыванием в колонии строгого режима.