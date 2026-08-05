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В Самарской области суд вынес приговор по делу о незаконном обороте взрывчатых веществ и боеприпасов

В Самарской области перед судом предстал житель села Байдеряково 1971 года рождения по делу о незаконном хранении боеприпасов.

Источник: Коммерсантъ

Суд назначил наказание в виде условного лишения свободы сроком на 4 года, с возложением на него дополнительных обязанностей: регулярно являться на регистрацию в специализированный государственный орган не реже одного раза в месяц и не менять постоянное место жительства без уведомления данного органа. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Как уточняют в ведомстве, к сотрудникам уголовного розыска отдела полиции по Шигонскому району поступила информация о причастности жителя к незаконному хранению боеприпасов. Полицейские в присутствии понятых провели осмотр частного домовладения мужчины и обнаружили несколько банок с сыпучим веществом внутри, а также предметы, похожие на патроны.

Исследование показало, что изъятыми являются: самостоятельно изготовленные и пригодные для производства выстрелов патроны различного калибра, в количестве — 21 штуки и 230 граммов бездымного пороха.

Задержанный пояснил полицейским, что порох, капсюли, дробь и другие приспособления для изготовления патронов он забрал из родительского дома после смерти отца-охотника. Затем самостоятельно изготовил патроны и хранил их вместе с остатками пороха в сарае, хотя понимал, что нарушает закон.

Приговор вступил в законную силу.

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