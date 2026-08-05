В Самарской области суд вынес приговор по делу о незаконном обороте взрывчатых веществ и боеприпасов

Суд назначил наказание в виде условного лишения свободы сроком на 4 года, с возложением на него дополнительных обязанностей: регулярно являться на регистрацию в специализированный государственный орган не реже одного раза в месяц и не менять постоянное место жительства без уведомления данного органа. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.