В Краснодаре суд заслушал свидетелей по делу о махинациях с гумпомощью для СВО

По версии следствия, в 2022 году Александр Власов организовал представление недостоверной отчетности о распределении гуманитарной помощи стоимостью 57 млн руб., закупленной за счет средств краевого бюджета. Речь идет о форменной одежде, обуви, медикаментах, палатках, продуктах, инструментах и другом имуществе, предназначенном для подразделений БАРС и воинских частей Минобороны. Следствие считает, что обвиняемый понимал, что сроки поставок срываются, а в случае их невыполнения субсидия в размере 100 млн руб. подлежала бы возврату в бюджет.