Новосибирец получил 10 лет колонии за контрабанду сладостей с наркотиками

Ранее в Москве задержали четверых человек за похищение студента РУДН и вымогательство. Среди них оказался знакомый рэпера Macan. Группа парней подбросила 18-летнему парню наркотики, а потом потребовала деньги за то, чтобы «замять дело». Они удерживали его в машине около четырёх часов и требовали 2 млн рублей. Студент перевёл 80 тысяч в криптовалюте, после чего его отпустили, но пригрозили расправой, если он расскажет о случившемся.