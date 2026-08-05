Украл ноутбук и избил знакомого: житель крымского села пойдет под суд

По данным полиции, все началось с тревожного сообщения в дежурную часть города из медучреждения: в приемный покой доставили 28-летнего местного жителя с травмами головы. Скорую помощь вызвали соседи. Сам потерпевший заявил, что упал с лестницы, но правоохранители выяснили, что причиной травм стал бытовой конфликт на фоне выпитого алкоголя.