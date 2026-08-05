Украл ноутбук и избил знакомого: житель крымского села пойдет под суд

По данным полиции, все началось с тревожного сообщения в дежурную часть города из медучреждения: в приемный покой доставили 28-летнего местного жителя с травмами головы. Скорую помощь вызвали соседи. Сам потерпевший заявил, что упал с лестницы, но правоохранители выяснили, что причиной травм стал бытовой конфликт на фоне выпитого алкоголя.
«На фоне взаимных претензий между мужчинами вспыхнула ссора, которая быстро переросла в агрессию. Подозреваемый — 28-летний житель одного из сел Сакского района — схватил в сарае топор и начал угрожать им потерпевшему, а впоследствии нанес ему удар в область головы», — установили полицейские.
Кроме того, оперативники выявили еще один преступный эпизод: ранее фигурант проник в незапертую квартиру 39-летней жительницы района и похитил ее ноутбук стоимостью 34 тысячи рублей. Подозреваемый признался, а похищенное вернули владелице.
В отношении злоумышленника открыты уголовные дела по статьям об угрозе убийством, умышленном причинении вреда здоровью и краже. Мужчина находится под подпиской о невыезде, ему может грозить до шести лет лишения свободы.