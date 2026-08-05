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Украл ноутбук и избил знакомого: житель крымского села пойдет под суд

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости Крым. Житель Сакского района украл ноутбук, а потом в ходе пьяного конфликта гонялся с топором за знакомым и избил его. Как сообщает пресс-служба полиции Крыма, мужчине грозит до 6 лет колонии.

Источник: РИА "Новости"

По данным полиции, все началось с тревожного сообщения в дежурную часть города из медучреждения: в приемный покой доставили 28-летнего местного жителя с травмами головы. Скорую помощь вызвали соседи. Сам потерпевший заявил, что упал с лестницы, но правоохранители выяснили, что причиной травм стал бытовой конфликт на фоне выпитого алкоголя.

«На фоне взаимных претензий между мужчинами вспыхнула ссора, которая быстро переросла в агрессию. Подозреваемый — 28-летний житель одного из сел Сакского района — схватил в сарае топор и начал угрожать им потерпевшему, а впоследствии нанес ему удар в область головы», — установили полицейские.

Кроме того, оперативники выявили еще один преступный эпизод: ранее фигурант проник в незапертую квартиру 39-летней жительницы района и похитил ее ноутбук стоимостью 34 тысячи рублей. Подозреваемый признался, а похищенное вернули владелице.

В отношении злоумышленника открыты уголовные дела по статьям об угрозе убийством, умышленном причинении вреда здоровью и краже. Мужчина находится под подпиской о невыезде, ему может грозить до шести лет лишения свободы.

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