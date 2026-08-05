Самарчанка предстанет перед судом за махинации с маткапиталом

Согласно данным ведомства, женщина представила ложные данные о рождении троих детей, а после получила маткапитал и социальные пособия. Теперь самарчанке грозит срок лишения свободы на 2 года и 6 месяцев, а также ей предстоит выплатить штраф более 1,9 млн рублей.