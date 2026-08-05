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МЧС: пять ЧС угрожают волгоградцам 5 августа

В течение суток в регионе возможны пожары — их опасность чрезвычайно высока и приравнивается к четвёртому и пятому классам.

В региональном ГУ МЧС предупреждают: жителям Волгоградской области угрожают пять ЧС 5 августа.

В течение суток в регионе возможны пожары — их опасность чрезвычайно высока и приравнивается к четвёртому и пятому классам. По данным наблюдений метеостанции Палласовка в области отмечается атмосферная засуха.

В ведомстве прогнозируют:

из-за деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна возможен рост числа ДТП на автомобильном и железнодорожном транспорте;

могут возникнуть аварийные ситуации на транспорте при перевозке аварийно химически опасных и пожаровзрывоопасных веществ;

велика опасность перегрева трансформаторных подстанций, в связи с этим могут выйти из строй объекты жизнеобеспечения;

сохраняется угроза пожаров в районе озер, которые окружают камышовые заросли;

возможно выявление единичных очагов природных пожаров.

Ранее очевидцы поделились видео пожаров, случившихся в разных районах области накануне.

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