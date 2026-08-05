В Черногории нашли тело пропавшего 21-летнего музыканта из Петербурга

Родственники юноши подали заявление о его исчезновении 31 июля. Перед этим парень сообщил о планах поехать из города Бар в Будву на концерт группы «Мумий Тролль». Ему предстояло проехать около 40 километров. В последний раз он попал на камеры видеонаблюдения до отъезда в Будву.