В Ростове-на-Дону на месте сгоревшей АЗС открыли мобильную приемную полиции

В Ростове-на-Дону, где минувшей ночью сгорела АЗС и 20 автомобилей, открыли мобильную приемную полиции для помощи пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.
Сотрудники полиции оперативно принимают заявления от пострадавших, оказывают помощь людям в восстановлении документов: паспортов гражданина РФ и регистрации автомобилей. На месте работают специалисты ГАИ и подразделения по вопросам миграции. Параллельно на месте ЧП, где произошел пожар, работает следственно-оперативная группа.
Минувшей ночью в Северном жилом массиве донской столицы произошел пожар, в результате которого сгорела АЗС и 20 автомобилей. По оперативным данным, огонь вспыхнул, когда водитель фургона заливал топливо в непредназначенные для этого емкости. Одна из емкостей загорелась, тогда водитель отогнал фургон во дворы на проспекте Космонавтов, 41/3 и попытался погасить пламя самостоятельно. Поняв, что не сможет справиться с огнем, мужчина сбежал, а пожар уничтожил 20 легковых автомобилей и АЗС.
Подозреваемый 44-летний водитель фургона объявлен в розыск. Размер ущерба, причиненного пожаром, устанавливается.