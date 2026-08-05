В Ростове-на-Дону на месте сгоревшей АЗС открыли мобильную приемную полиции

Минувшей ночью в Северном жилом массиве донской столицы произошел пожар, в результате которого сгорела АЗС и 20 автомобилей. По оперативным данным, огонь вспыхнул, когда водитель фургона заливал топливо в непредназначенные для этого емкости. Одна из емкостей загорелась, тогда водитель отогнал фургон во дворы на проспекте Космонавтов, 41/3 и попытался погасить пламя самостоятельно. Поняв, что не сможет справиться с огнем, мужчина сбежал, а пожар уничтожил 20 легковых автомобилей и АЗС.