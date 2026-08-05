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Тольяттинец поджег мотоцикл соседа из-за рева мотора

Установлено, что в результате противоправных действий владельцу транспортного средства причинен ущерб на сумму свыше 200 000 рублей.

Источник: ГУ МВД по Самарской области

В начале июля текущего года в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что около одного из домов, расположенных в Автозаводском районе, произошло возгорание принадлежащего ему мотоцикла Regulmoto.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили возможных очевидцев произошедшего. Эксперт-криминалист обследовал транспортное средство и прилегающую территорию. Изъятые следы и предметы указывали на умышленный поджог.

Потерпевший пояснил полицейским, что в этот день у него произошел конфликт с соседом и, вероятно, он мог ему отомстить, повредив имущество.

Полицейские изъяли и просмотрели записи с камер наружного видеонаблюдения, на которых запечатлен момент, как злоумышленник облил бензином мотоцикл и поджёг его. Ориентировку с приметами подозреваемого полицейские распространили среди личного состава, сотрудников Росгвардии и представителей общественных организаций правоохранительной направленности.

В течение суток с момента совершения преступления, возле одного из многоквартирных домов, сотрудники патрульно-постовой службы полиции заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Полицейские задержали его и доставили в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Сотрудниками органов внутренних дел установлено, что задержанный — местный житель 1978 г.р., работающий сварщиком на одном из предприятий города.

В ходе опроса мужчина признался, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил поджечь мотоцикл. Он также пояснил, что неоднократно делал замечания владельцу из-за сильного шума мототранспорта, на которые мужчина никак не реагировал.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ УМВД России по г. Тольятти, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

СК