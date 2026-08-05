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ФСБ задержала мужчину, пытавшегося поджечь военкомат в Калужской области

Силовики задержали 22-летнего россиянина при попытке поджога военкомата в Калужской области по заданию украинской стороны. Об этом в среду, 5 августа, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Силовики задержали 22-летнего россиянина при попытке поджога военкомата в Калужской области по заданию украинской стороны. Об этом в среду, 5 августа, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

По данным правоохранителей, подозреваемый по собственной инициативе вышел на связь с представителем Службы безопасности Украины и согласился на сотрудничество. По заданию куратора он нанес на стены жилых домов надписи с оскорблениями в адрес представителей российских органов власти.

Позже, как утверждает ФСБ, куратор поручил молодому человеку поджечь военный комиссариат. Подозреваемый провел разведку объекта, приобрел необходимые компоненты и изготовил бутылки с зажигательной смесью. При попытке осуществить поджог его задержали силовики, передает ТАСС.

Днем ранее в Крыму задержали двух россиян, которые по заданию Киева планировали теракт против руководителя одного из новых регионов. При обысках у них нашли три дрона с боевыми зарядами, а также бомбу массой 800 граммов.

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