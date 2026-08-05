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В Самаре мужчина получил более 800 тысяч за фиктивную инвалидность

В Самаре мошенник представил ложные документы для получения пособия.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском районе Самары местный житель обвиняется в мошенничестве. Горожанин представил ложные документы, чтобы получить пособия, об этом сообщили в СУ СК России по Самарской области.

По данным следствия, не позднее 2016 года самарец обратился в пенсионный фонд Российской Федерации и представил фиктивные документы. За свою лже-инвалидность мужчина на протяжении нескольких лет получал пособия. Общая выплаченная сумма пособий превысила 800 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают проводить следственные действия. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

СК