В Самаре мужчина получил более 800 тысяч за фиктивную инвалидность

По данным следствия, не позднее 2016 года самарец обратился в пенсионный фонд Российской Федерации и представил фиктивные документы. За свою лже-инвалидность мужчина на протяжении нескольких лет получал пособия. Общая выплаченная сумма пособий превысила 800 тысяч рублей.