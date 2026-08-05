СК завёл дело о теракте после атаки ВСУ на склад в Тульской области

Напомним, ночью ПВО сбили над Тульской областью 107 украинских дронов. Один из беспилотников упал на сортировочный центр Wildberries, начался пожар. По предварительным данным, погибших нет, один человек ранен. Губернатор Дмитрий Миляев попросил жителей не снимать последствия атак и не выкладывать видео в сеть.