СК завёл дело о теракте после атаки ВСУ на склад в Тульской области

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершеёной вооружёнными формированиями Украины на объект гражданской инфраструктуры в городском округе Алексин Тульской области (ст. 205 УК РФ)», — говорится в сообщении.
На данный момент на месте работают следователи и криминалисты. Назначены экспертизы по фрагментам БПЛА и другим уликам.
Напомним, ночью ПВО сбили над Тульской областью 107 украинских дронов. Один из беспилотников упал на сортировочный центр Wildberries, начался пожар. По предварительным данным, погибших нет, один человек ранен. Губернатор Дмитрий Миляев попросил жителей не снимать последствия атак и не выкладывать видео в сеть.
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