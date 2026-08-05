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СКР возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на тульский склад Wildberries

Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на логистический центр в Тульской области, сообщил Следственный комитет России (СКР). По данным следствия, сегодня ночью с помощью БПЛА было атаковано складское помещение. На месте работают следователи и криминалисты, найденные фрагменты БПЛА направят на судебную экспертизу.

Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на логистический центр в Тульской области, сообщил Следственный комитет России (СКР). По данным следствия, сегодня ночью с помощью БПЛА было атаковано складское помещение. На месте работают следователи и криминалисты, найденные фрагменты БПЛА направят на судебную экспертизу.

За ночь над Тульской областью было уничтожено 107 беспилотников, сообщал губернатор региона Дмитрий Миляев. Пострадал один человек. Беспилотник упал на территории сортировочного центра Wildberries, там начался пожар. В Wildberries & Russ рассказали, что на объекте провели эвакуацию, прием поставок временно ограничен.

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