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При взрыве газа в гараже мужчине рассекло живот — длина раны 18 сантиметров

Пострадавший помогал соседу тушить пожар, когда произошёл взрыв газового баллона. Врачи экстренно прооперировали пациента с 18-сантиметровой рваной раной брюшной полости.

Источник: Аргументы и факты

В Находкинскую городскую больницу доставили мужчину с критическим ранением живота. Травму он получил при взрыве бытового газа в гараже, когда бросился на помощь соседу, тушившему возгорание. Ударной волной ему рассекло брюшную стенку — длина раны достигла 18 сантиметров.

Инцидент произошёл во время попытки справиться с огнём в частном гараже. Внезапно один из баллонов с бытовым газом детонировал. Осколки и ударная волна нанесли мужчине множественные повреждения, самым тяжёлым из которых оказалось зияющее рассечение живота, затронувшее внутренние органы.

В приёмном покое врачи диагностировали проникающее ранение и немедленно направили пациента в операционную. Хирурги провели трёхчасовое вмешательство: выполнили ревизию органов, ушили разрывы тканей и остановили внутреннее кровотечение. Слаженная работа бригады позволила стабилизировать состояние пострадавшего, однако из-за тяжести травм его сразу перевели в реанимацию.

Пять суток мужчина провёл под круглосуточным наблюдением — врачи боролись за его жизнь, контролировали витальные показатели и предотвращали осложнения. Когда угроза для жизни миновала, его перевели в профильное отделение стационара для дальнейшего восстановления.

Сейчас состояние пациента оценивается как стабильное. Врачи отмечают, что быстрая доставка и своевременная операция сыграли решающую роль.