ФСБ задержала россиянина при попытке поджечь военкомат в Калужской области

После этого куратор предложил ему поджечь военкомат, следует из пресс-релиза ФСБ. Подозреваемый провел разведку объекта, а также изготовил бутылки с зажигательной смесью. Мужчину задержали при попытке поджога. У него изъяли несколько канистр с зажигательной смесью и средства связи, якобы содержащие переписку с куратором.