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ФСБ задержала россиянина при попытке поджечь военкомат в Калужской области

В Калужской области задержан россиянин, причастный к подготовке теракта на объекте Минобороны, сообщила ФСБ. По ее данным, мужчина по заданию СБУ планировал поджечь военкомат.

В Калужской области задержан россиянин, причастный к подготовке теракта на объекте Минобороны, сообщила ФСБ. По ее данным, мужчина по заданию СБУ планировал поджечь военкомат.

Задержанный — 2004 года рождения, другие подробности о нем не приводятся. По данным ФСБ, подозреваемый установил контакт с представителем СБУ и по его заданию нанес на стены жилых домов надписи с оскорблениями российских органов власти.

После этого куратор предложил ему поджечь военкомат, следует из пресс-релиза ФСБ. Подозреваемый провел разведку объекта, а также изготовил бутылки с зажигательной смесью. Мужчину задержали при попытке поджога. У него изъяли несколько канистр с зажигательной смесью и средства связи, якобы содержащие переписку с куратором.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). В ФСБ добавили, что задержанный дает признательные показания.