Режим «Беспилотная опасность» ввели в Прикамье утром 5 августа

Режим «Беспилотная опасность» ввели в Пермском крае 5 августа, сообщает министерство территориальной безопасности региона.
По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю режим ввели в 11:43. Ранее аналогичные сообщения о сигнале «Беспилотной опасности» получили жители соседней Удмуртии и Татарстана.
В Зеленодольском районе силами ПВО были уничтожены БПЛА. Пострадавших нет.
В минтербезе напоминают, что случае обнаружения БПЛА покиньте опасную зону и отойдите не менее чем на сто метров за ближайшее здание или деревья. Предупредите окружающих о возможной опасности и сообщите экстренным службам по телефону «112» информацию о месте и времени выявления БПЛА.
Напомним, власти Прикамья объяснили разницу между закрытием аэропорта и режимом «Ковёр».