Ричмонд
+23°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим «Беспилотная опасность» ввели в Прикамье утром 5 августа

Аналогичные сообщения получили жители соседней Удмуртии.

Режим «Беспилотная опасность» ввели в Пермском крае 5 августа, сообщает министерство территориальной безопасности региона.

По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю режим ввели в 11:43. Ранее аналогичные сообщения о сигнале «Беспилотной опасности» получили жители соседней Удмуртии и Татарстана.

В Зеленодольском районе силами ПВО были уничтожены БПЛА. Пострадавших нет.

В минтербезе напоминают, что случае обнаружения БПЛА покиньте опасную зону и отойдите не менее чем на сто метров за ближайшее здание или деревья. Предупредите окружающих о возможной опасности и сообщите экстренным службам по телефону «112» информацию о месте и времени выявления БПЛА.

Напомним, власти Прикамья объяснили разницу между закрытием аэропорта и режимом «Ковёр».

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше