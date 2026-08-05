Режим «Беспилотная опасность» ввели в Прикамье утром 5 августа

В минтербезе напоминают, что случае обнаружения БПЛА покиньте опасную зону и отойдите не менее чем на сто метров за ближайшее здание или деревья. Предупредите окружающих о возможной опасности и сообщите экстренным службам по телефону «112» информацию о месте и времени выявления БПЛА.