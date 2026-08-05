Женщина пришла к священнослужителю лечить ребенка и была изнасилована

В Индии полиция задержала пятерых человек — двух женщин и троих мужчин — по делу о похищении и насилии в отношении местной жительницы. Об этом сообщает aol.com.uk.
По данным следствия, женщина обратилась за помощью к местному священнослужителю после болезни ребенка. Позже она пришла на назначенную встречу, где, как утверждается, потеряла сознание после предложенного ей напитка. После этого ее удерживали в разных местах, угрожая расправой над ребенком.
Пострадавшей удалось сбежать вместе с ребенком и обратиться в полицию. После этого правоохранители задержали пятерых подозреваемых. По данным следствия, они также распространяли в социальных сетях материалы, связанные с потерпевшей. Расследование продолжается.
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