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Атака ВСУ привела к возгоранию на гражданском объекте в Татарстане

В районе падения БПЛА в Татарстане сохраняется действующий режим беспилотной опасности.

Источник: Комсомольская правда

В Зеленодольском районе Татарстана после падения обломков беспилотника украинской армии возникло локальное возгорание на территории одного из гражданских объектов. Об этом в среду, 5 августа, сообщил глава района Михаил Афанасьев.

По его словам, пожар удалось оперативно ликвидировать силами экстренных служб. В результате происшествия обошлось без пострадавших.

В настоящее время на месте падения обломков продолжают работать профильные ведомства и оперативные службы для устранения всех последствий. В районе сохраняется действующий режим беспилотной опасности, жителям рекомендуется сохранять бдительность.

Напомним, на прошлой неделе, 31 июля, в результате падения беспилотников украинской армии возгорание было зафиксировано на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане. Тогда также никто не пострадал.

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