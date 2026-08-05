Атака ВСУ привела к возгоранию на гражданском объекте в Татарстане

В Зеленодольском районе Татарстана после падения обломков беспилотника украинской армии возникло локальное возгорание на территории одного из гражданских объектов. Об этом в среду, 5 августа, сообщил глава района Михаил Афанасьев.
По его словам, пожар удалось оперативно ликвидировать силами экстренных служб. В результате происшествия обошлось без пострадавших.
В настоящее время на месте падения обломков продолжают работать профильные ведомства и оперативные службы для устранения всех последствий. В районе сохраняется действующий режим беспилотной опасности, жителям рекомендуется сохранять бдительность.
Напомним, на прошлой неделе, 31 июля, в результате падения беспилотников украинской армии возгорание было зафиксировано на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане. Тогда также никто не пострадал.