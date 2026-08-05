В Нью-Йорке задержали мужчину по подозрению в многолетнем насилии над детьми

В Нью-Йорке полиция задержала 42-летнего мужчину, которого подозревают в многолетнем сексуализированном насилии над несовершеннолетними. Об этом сообщает New York Post.
По версии следствия, с 2018 по 2026 год подозреваемый знакомился с детьми в приютах района Бронкс, после чего приглашал их к себе домой и совершал в отношении них преступления. Среди предполагаемых потерпевших — пятеро несовершеннолетних и один 18-летний юноша. Следователи также установили, что одна из жертв приходилась мужчине родственницей.
Подозреваемому предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая особо тяжкие преступления сексуального характера. Расследование продолжается.
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