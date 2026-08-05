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Россиянина задержали с «коктейлями Молотова» перед поджогом военкомата

Сотрудники ФСБ задержали 22-летнего жителя Калужской области, которого подозревают в подготовке поджога военкомата.

Сотрудники ФСБ задержали 22-летнего жителя Калужской области, которого подозревают в подготовке поджога военкомата. По данным ведомства, молодой человек действовал по указанию куратора Службы безопасности Украины.

Как утверждают в ФСБ, россиянин самостоятельно связался с представителем украинской спецслужбы. После этого он получил несколько заданий, первым из которых стало нанесение на стены жилых домов надписей, содержавших оскорбления в адрес представителей власти.

Затем куратор, по версии спецслужбы, поручил молодому человеку поджечь здание военного комиссариата. Подозреваемый начал готовиться к нападению и провел предварительную разведку на месте.

Для поджога мужчина изготовил несколько бутылок с зажигательной смесью. Привести свой план в исполнение он не успел — сотрудники ФСБ задержали его во время попытки атаковать военкомат.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело. Конкретная статья, избранная ему мера пресечения и местонахождение военного комиссариата в сообщении ведомства не раскрываются. Расследование продолжается.

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