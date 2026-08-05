Конфеты с «секретом» из Таиланда привели россиянина в колонию строгого режима

Обской городской суд приговорил 25-летнего жителя Новосибирска к 10 годам и 1 месяцу лишения свободы за контрабанду и незаконное хранение наркотиков. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Россиянина признали виновным в контрабанде наркотических средств в крупном размере и их хранении в крупном размере без цели сбыта. Его действия квалифицировали по части 3 статьи 229.1 и части 2 статьи 228 УК РФ.
Суд установил, что в октябре 2025 года мужчина находился на острове Пхукет в Таиланде. В городе Патонг он купил для личного употребления кондитерские изделия, содержавшие наркотическое вещество.
Сладости новосибирец попытался ввезти на территорию России. Во время таможенного контроля запрещенку обнаружили, после чего изделия изъяли из незаконного оборота.
Государственное обвинение по делу поддерживала Новосибирская транспортная прокуратура. Суд согласился с позицией прокурора и назначил мужчине более 10 лет заключения в колонии строгого режима. Точный вес изъятого вещества и количество кондитерских изделий ведомство не уточнило.
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