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4 надписи и коктейли Молотова: Задержанный агент Киева выложил на допросе детали предотвращённого теракта

Федеральная служба безопасности опубликовала кадры задержания и допроса 22-летнего жителя Калужской области. Молодой человек планировал поджечь военкомат по заданию украинских спецслужб.

Источник: Life.ru

ФСБ показала видео задержания россиянина, готовившего поджог военкомата под Калугой. Видео © ЦОС ФСБ.

На видео задержанный рассказывает, что сначала он по заданию куратора рисовал на стенах домов надписи, дискредитирующие Россию, а затем получил новое задание — поджечь военкомат. Он провёл разведку объекта, купил компоненты и изготовил бутылки с зажигательной смесью, но был задержан сотрудниками ФСБ при попытке совершить преступление.

«Он скинул мне задание нарисовать четыре надписи, дискредитирующие Российскую Федерацию. После чего он скинул следующее задание — поджечь военкомат», — рассказал молодой человек.

При обыске у него изъяли канистры с зажигательной смесью и средства связи с перепиской с куратором. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту. Задержанный дал признательные показания.

5 августа ФСБ сообщила о предотвращении попытки поджога военкомата в Калужской области. Мужчину задержали до того, как он успел осуществить задуманное. По данным спецслужбы, он сам вышел на связь с представителем СБУ и выполнял его задания. Он изучил объект, собрал информацию и приготовил бутылки с зажигательной смесью. Противоправные действия удалось вовремя пресечь.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.