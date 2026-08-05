4 надписи и коктейли Молотова: Задержанный агент Киева выложил на допросе детали предотвращённого теракта

5 августа ФСБ сообщила о предотвращении попытки поджога военкомата в Калужской области. Мужчину задержали до того, как он успел осуществить задуманное. По данным спецслужбы, он сам вышел на связь с представителем СБУ и выполнял его задания. Он изучил объект, собрал информацию и приготовил бутылки с зажигательной смесью. Противоправные действия удалось вовремя пресечь.