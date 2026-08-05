«Изъяли 400 долларов»: в аэропорту Волгограда попалась туристка

Женщина уверенно шла через «зеленый коридор», однако при досмотре в ее ручной клади обнаружили 10 400 долларов США. Согласно закону, без письменного декларирования из страны можно вывозить не более 10 тысяч долларов в эквиваленте. Нарушительница призналась, что просто не знала о действующих ограничениях и правилах прохождения контроля.