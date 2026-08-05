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«Изъяли 400 долларов»: в аэропорту Волгограда попалась туристка

Женщина летела на отдых в Турцию.

Поездка на курорт в Турцию закончилась протоколом и судом для 51-летней жительницы Волгограда. В международном аэропорту Гумрак сотрудники таможни остановили пассажирку, которая пыталась вывезти за границу незадекларированную наличную валюту.

Женщина уверенно шла через «зеленый коридор», однако при досмотре в ее ручной клади обнаружили 10 400 долларов США. Согласно закону, без письменного декларирования из страны можно вывозить не более 10 тысяч долларов в эквиваленте. Нарушительница призналась, что просто не знала о действующих ограничениях и правилах прохождения контроля.

В пресс-служюе Южного таможенного управления прокомментировали: в отношении туристки возбудили административное дело. Дозволенную норму в 10 тысяч долларов ей вернули под расписку, а вот «лишние» 400 долларов таможенники изъяли. Теперь сумму штрафа и дальнейшую судьбу конфискованных денег определит суд.

Ранее сообщалось о начале судебного процесса над политологом Серенко.

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