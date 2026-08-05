Блогера обокрали перед отъездом из Магадана и оставили без топлива

Неизвестные похитили топливо и сумку с мотоцикла путешественника Влада Повеликина перед его отъездом из Магадана. Полиция разыскивает причастных к краже, сообщил заместитель председателя правительства Магаданской области Павел Береговой.
Повеликин приехал на мотоцикле из Нижнего Новгорода. Во время путешествия он рассказывал подписчикам о дороге и делился впечатлениями от поездки по Колыме.
По словам Берегового, на маршруте блогеру неоднократно помогали незнакомые люди. Они делились с ним топливом, подсказывали дорогу и поддерживали путешественника в сложных ситуациях.
Кража произошла ночью перед выездом Повеликина из Магадана. Неизвестные забрали с мотоцикла запас топлива и сумку. Что находилось внутри и какова стоимость похищенного, пока не сообщается.
Береговой осудил произошедшее и подчеркнул, что поступок конкретных людей не должен характеризовать жителей всей Магаданской области. Он также призвал возможных свидетелей передать имеющуюся информацию правоохранительным органам.
Полиция Магадана устанавливает личности подозреваемых. Точное место, где ночью находился мотоцикл, пока не названо. Береговой пояснил, что не смог связаться с Повеликиным и уточнить обстоятельства, поскольку путешественник уже находился в пути.
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