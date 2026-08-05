Ночью на Северном в Ростове сгорели АЗС и 21 автомобиль

В ночь на 5 августа на ул. Королёва (Северный жилой массив) произошёл масштабный пожар на автозаправочной станции. Огонь полностью уничтожил инфраструктуру коммерческого объекта и 21 припаркованный автомобиль, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.
По предварительным данным, причиной ЧП стала неосторожность клиента. Житель Мелитополя заправил находившиеся в его машине ёмкости и покинул транспортное средство, не убедившись в безопасности. Вспыхнувший огонь перекинулся на территорию заправки и соседние машины, нанеся значительный материальный ущерб бизнесу и автовладельцам.
Сам виновник инцидента скрылся с места происшествия. Его разыскивают правоохранительные органы для привлечения к ответственности и оценки точных масштабов убытков.