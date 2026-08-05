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После возгорания десятка машин в Ростове развернули мобильную приемную полиции

Ростовские полицейские помогают пострадавшим, чьи машины сгорели после возгорания на АЗС.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону на месте, где после возгорания на АЗС загорелись 21 машина и вход в здание, открыли мобильную приемную полиции для помощи пострадавшим. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

— Для оказания оперативной помощи жителям, чье имущество и транспортные средства пострадали, развернута мобильная приемная полиции. Полицейские оперативно принимают заявления, а также оказывают помощь в восстановлении утраченных или поврежденных документов: паспортов и регистрационных документов на транспортные средства, — рассказали в полиции.

Параллельно на месте работает специализированная следственно-оперативная группа под руководством врио начальника ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области Евгения Остапенко. Правоохранители выясняют детали случившегося.

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