Балаева обратила внимание на апелляцию по делу Алеховой

«Касательно приговора журналисту Александре Алеховой отмечу, что министерство не имеет права вмешиваться в ход судебного процесса. Считаю целесообразным дождаться решения апелляционной инстанции. Уверена, что апелляционный суд вынесет объективное и справедливое решение», — написала Балаева на своей странице в Facebook.
4 августа Алмалинский районный суд Алматы приговорил журналиста Александру Алехову к трем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на пять лет и запретил ей заниматься журналистской деятельностью в течение трех лет.
3 июня КазТАГ сообщал, что «Әділ сөз» выступил с заявлением по ситуации вокруг Алеховой, выразив обеспокоенность в связи с происходящим. Журналиста судили по части 5 статьи 147 УК РК (причинение существенного вреда правам и законным интересам лица в результате незаконного распространения в масс-медиа персональных данных, составляющих его личную тайну).