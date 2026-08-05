Грузовик перевернулся и рухнул на Lexus на проспекте в Находке

По предварительным данным, 61-летний водитель грузовика Hyundai Е-Mighty двигался с улицы Ленинградской в направлении Спортивной. В какой-то момент он наехал на бордюрный камень, из-за чего его транспортное средство опрокинулось прямо на стоящий рядом автомобиль Lexus GX.