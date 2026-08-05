Спасатели эвакуировали семью туристов с перевала Аишхо

Спасательная операция продолжалась около суток. В 17:30 личный состав вернулся в отряд. Эта история еще раз напоминает о важности регистрации туристических маршрутов в МЧС. Благодаря этому спасателям не пришлось тратить драгоценное время на поиски, они сразу знали точные координаты и направление движения туристов, что существенно ускорило эвакуацию и позволило действовать слаженно и четко.