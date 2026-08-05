Спасатели эвакуировали семью туристов с перевала Аишхо

Трое туристов, среди которых была 8-летняя девочка, оказались в сложной ситуации. Одной из участниц похода резко стало плохо: двое суток женщину мучили сильная слабость и рвота. В 19:00 понедельника дежурная смена спасателей приступила к поисково-спасательной операции.
Путь к пострадавшим был непростым. К 21:00 спасатели достигли подножия перевала на служебном автомобиле, а дальше пришлось двигаться пешком через горно-лесистую местность. Туман и осадки не позволили использовать авиацию.
К двум часам ночи команда спасателей добралась до лагеря туристов. Пострадавшей оказали первую помощь, но из-за сильной слабости она не могла двигаться самостоятельно. В 03:00 началась транспортировка женщины на носилках.
Ситуация требовала дополнительных ресурсов: в 04:00 на помощь выдвинулось подкрепление из Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России — 2 спасателя и 2 расчета конно-кинологической службы. Встреча с прибывшими специалистами состоялась в 10:00.
Чтобы максимально ускорить доставку женщины в больницу, ее пересадили на лошадь. Конный расчет уверенно провел ее по узкой тропе к служебному автомобилю. После этого пострадавшая была оперативно госпитализирована.
Спасательная операция продолжалась около суток. В 17:30 личный состав вернулся в отряд. Эта история еще раз напоминает о важности регистрации туристических маршрутов в МЧС. Благодаря этому спасателям не пришлось тратить драгоценное время на поиски, они сразу знали точные координаты и направление движения туристов, что существенно ускорило эвакуацию и позволило действовать слаженно и четко.