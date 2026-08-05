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В прикамском селе Кын экстренные службы готовятся к наводнению

Сброс воды с водохранилища в Свердловской области может спровоцировать выход из берегов реки Чусовая в районе села Кын.

Сброс воды с водохранилища в Свердловской области может спровоцировать выход из берегов реки Чусовая в районе села Кын.

Как пояснили в региональном министерстве территориальной безопасности, в селе мониторинг ситуации, связанной с возможным повышением уровня воды, сейчас ведут специалисты муниципальной службы спасения Лысьвенского городского округа и местной пожарной части. В готовность приведена аэромобильная группировка МЧС по Пермскому краю.

В селе организован пункт временного размещения людей на тот случай, если им придется срочно покинуть свой дом из-за наводнения. Он находится в здании школы на улице Мира, 40. В случае необходимости там будет организована вся необходимая помощь местным жителям.

Напомним, ранее село Кын было частично затоплено дождевым паводком. Под водой оказались дачные участки и семь частных домов. Энергетики вынуждены были на время обесточить населенный пункт для безопасности людей. В бушующий поток угодила одна из жительниц села, ее унесло течением — она погибла.

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