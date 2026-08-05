Пожар произошел на Королева в Ростове 5 августа

В ночь на 5 августа на Северном в Ростове-на-Дону произошел пожар, после которого пострадали 21 машина и вход в здание.
По информации МЧС, около часа ночи пожарных вызывали на два адреса: на Космонавтов, 41/3 и Королева, 19/1.
Площадь пожара на Королева составила 150 кв. метров, на Космонавтов, где полыхали машины и вход в здание, выгорело 250 кв. метров. Предварительно, пострадавших нет.
Подозреваемого, который может быть причастен к произошедшему, установили. В полиции предполагают, что 44-летний житель Мелитополя заправил емкости на заправке, но не проследил за безопасностью. В итоге произошло возгорание.
После случившегося на месте происшествия выставили оцепление и развернули мобильную приемную полиции для пострадавших. Работают представители ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области.
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