Водитель фуры отправится в колонию за гибель двух человек на кубанской трассе

Краснодарский краевой суд оставил в силе обвинительный приговор водителю большегруза, виновному в трагическом ДТП, унесшем жизни двух человек. Апелляционная инстанция рассмотрела жалобу осужденного и признала решение Геленджикского городского суда по ч. 5 ст. 264 УК РФ законным и обоснованным.
Страшная авария произошла в апреле 2023 года на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе села Пшада (город-курорт Геленджик). Находясь за рулем тяжелого грузовика Volvo с полуприцепом, мужчина существенно превысил допустимую скорость. На опасном повороте в условиях сильного дождя и мокрого асфальта водитель фуры не справился с управлением, ушел в занос и вылетел на полосу встречного движения, где протаранил легковой автомобиль «ВАЗ-21102». Водитель и пассажир отечественной легковушки скончались на месте до прибытия медиков.
Геленджикский городской суд приговорил мужчину к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, ему на 3 года запрещено управлять транспортными средствами. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших, взыскав с осужденного в пользу родителей погибших 2 824 438 рублей в качестве компенсации морального и материального вреда.
В ходе судебных разбирательств и в апелляционной жалобе водитель категорически не признавал свою вину, утверждая, что на встречную полосу якобы выехала сама легковая машина. Однако собранные следователями доказательства и результаты экспертиз полностью опровергли его версию. Краевой суд не нашел оснований для смягчения или отмены вердикта.
«Приговор вступил в законную силу», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.