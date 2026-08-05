Водитель фуры отправится в колонию за гибель двух человек на кубанской трассе

Страшная авария произошла в апреле 2023 года на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе села Пшада (город-курорт Геленджик). Находясь за рулем тяжелого грузовика Volvo с полуприцепом, мужчина существенно превысил допустимую скорость. На опасном повороте в условиях сильного дождя и мокрого асфальта водитель фуры не справился с управлением, ушел в занос и вылетел на полосу встречного движения, где протаранил легковой автомобиль «ВАЗ-21102». Водитель и пассажир отечественной легковушки скончались на месте до прибытия медиков.