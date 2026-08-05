В Первоуральске пенсионерка ударила сына-инвалида ножом в живот

Конфликт, который привел к тяжким последствиям, произошел в мае 2026 года. Мать и сын вместе выпивали, и в этот момент мужчина вновь начал оскорблять пенсионерку, после чего ударил тростью по голове. В ответ женщина ударила его ножом в живот.