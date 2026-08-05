В Первоуральске пенсионерка ударила сына-инвалида ножом в живот

В Первоуральске вынесли приговор 75-летней Любови К., которая ударила сына-инвалида ножом в живот. Пенсионерка длительное время ухаживала за мужчиной, при этом регулярно подвергалась оскорблениями.
Конфликт, который привел к тяжким последствиям, произошел в мае 2026 года. Мать и сын вместе выпивали, и в этот момент мужчина вновь начал оскорблять пенсионерку, после чего ударил тростью по голове. В ответ женщина ударила его ножом в живот.
— Суд счел доказанной вину женщины в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» частью 2 статьи 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия», — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Несмотря на тяжесть преступления, суд также учел возраст женщины, чистосердечное признание и аморальное поведение сына. С учетом этого Первоуральский городской суд приговорил Любовь к двум с половиной годам условного лишения свободы с испытательным сроком два года.