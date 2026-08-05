Приговор вынесли мужчине за избиение знакомого до смерти в Братске

В объединенной пресс-службе судов региона сообщили, что на основании обвинительного вердикта присяжных по совокупности с приговором от 2025 года суд назначил мужчине 9,7 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год. Кроме того, подсудимый лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года. По приговору также в пользу потерпевшей стороны взыскан 1 млн рублей морального вреда. За гражданским истцом признано право на удовлетворение гражданского иска о взыскании с осужденного имущественного ущерба в порядке гражданского судопроизводства.