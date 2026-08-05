Приговор вынесли мужчине за избиение знакомого до смерти в Братске

IrkutskMedia, 5 августа. В Братске вынесен приговор местному 43-летнему мужчине за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. В суде уголовное дело рассматривалось с участием присяжных.
Как сообщили в пресс-службах СУ СКР по региону и прокуратуры Приангарья, в конце апреля 2025 года фигурант дела, будучи пьяным, в жилом доме на улице Мамырской из-за личной неприязни к 55-летнему знакомому множество раз ударил кулаками его по голове. От полученных травм потерпевший скончался в больнице через несколько дней.
На основании вердикта присяжных судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет и 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.
В объединенной пресс-службе судов региона сообщили, что на основании обвинительного вердикта присяжных по совокупности с приговором от 2025 года суд назначил мужчине 9,7 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год. Кроме того, подсудимый лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года. По приговору также в пользу потерпевшей стороны взыскан 1 млн рублей морального вреда. За гражданским истцом признано право на удовлетворение гражданского иска о взыскании с осужденного имущественного ущерба в порядке гражданского судопроизводства.
Ранее сообщалось, что следователи завершили расследование громкого дела о жестоком избиении и последующей смерти 20-летнего парня в поселке Михайловка Черемховского района. В настоящее время уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ направлено в суд для рассмотрения.