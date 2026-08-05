Спасал родителей «от тюрьмы»: школьник вынес из квартиры 200 тыс долларов

О пропаже денег правоохранителям сообщил 42-летний минчанин. В краже он подозревал сантехника, которого якобы впустил в квартиру его 10-летний сын.
Однако милиционеры установили, что ребенок сам вынес семейные сбережения, полагая, что тем самым спасает родителей от тюрьмы.
Как рассказали в МВД, четверокласснику позвонили аферисты. Они действовали по стандартной схеме «замены домофона» и убедили ребенка назвать код из SMS.
Затем по видеосвязи с мальчиком связался лжеправоохранитель, который заявил, что семья школьника подозревается в мошенничестве и потребовал «задекларировать» все накопления.
Мальчик знал, где родители хранят деньги на покупку квартиры, и в два этапа вынес 160 тысяч долларов, 30 тысяч евро и 30 тысяч рублей. По указанию звонивших он оставил наличные в кустах недалеко от дома.
Все время злоумышленники контролировали его действия по видеосвязи. Затем велели ему как можно дольше не возвращаться домой и никому ничего не рассказывать.
Известно, что ребенок посещал профилактические беседы с милиционерами, знал о схемах злоумышленников и обсуждал эту тему с родителями. Однако, оказавшись жертвой, растерялся.
Возбуждено уголовное дело.
В МВД предупредили, что во избежание подобных ситуаций дети не должны знать, где хранятся семейные накопления.
Cледует регулярно рассказывать им об уловках мошенников и пояснять, что в решении финансовых и правовых вопросов взрослые способны обойтись без помощи несовершеннолетних.
«Если кто-то по телефону угрожает или требует задекларировать родительские сбережения, нужно немедленно положить трубку и сообщить о произошедшем вам или в милицию», — подчеркнули в МВД.