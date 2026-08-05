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Житель Уссурийска предстанет перед судом за кражу топлива на 4 миллиона рублей

Мужчина с декабря 2024 года по март 2026 года сбывал похищенное.

Источник: Комсомольская правда

В Уссурийске перед судом предстанет 35-летний местный житель, обвиняемый в хищении дизельного топлива на сумму более 4 миллионов рублей. Уссурийская городская прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Владивосток».

По версии следствия, мужчина действовал в течение длительного времени — с декабря 2024 года по март 2026 года. Используя топливную карту, которая принадлежала одной из коммерческих организаций, он систематически похищал дизельное топливо. В дальнейшем обвиняемый сбывал украденное третьим лицам, но по стоимости ниже рыночной. Общий ущерб, причиненный компании, превысил 4 миллиона рублей.

В ходе предварительного следствия злоумышленник частично возместил ущерб — он выплатил 1 миллион рублей. Чтобы покрыть оставшуюся часть, на транспортные средства, принадлежащие обвиняемому, наложен арест. Теперь уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине инкриминируют кражу в особо крупном размере.