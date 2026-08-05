Житель Уссурийска предстанет перед судом за кражу топлива на 4 миллиона рублей

По версии следствия, мужчина действовал в течение длительного времени — с декабря 2024 года по март 2026 года. Используя топливную карту, которая принадлежала одной из коммерческих организаций, он систематически похищал дизельное топливо. В дальнейшем обвиняемый сбывал украденное третьим лицам, но по стоимости ниже рыночной. Общий ущерб, причиненный компании, превысил 4 миллиона рублей.