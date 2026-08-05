В Калининграде из горящего дома спасли восемь человек, кошку и собаку

В микрорайоне Прибрежный случился пожар в шестиэтажном жилом доме на улице Береговой. О произошедшем 4 августа рассказали в пресс-службе областного МЧС — из горящей квартиры на 4 этаже спасли восемь человек, кошку и собаку.