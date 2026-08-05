В Калининграде из горящего дома спасли восемь человек, кошку и собаку

В микрорайоне Прибрежный случился пожар в шестиэтажном жилом доме на улице Береговой. О произошедшем 4 августа рассказали в пресс-службе областного МЧС — из горящей квартиры на 4 этаже спасли восемь человек, кошку и собаку.
Площадь пожара составила 5 квадратных метров. В результате происшествия комната, прихожая и лоджия оказались закопчены.
В числе спасенных оказалось трое подростков. Причину пожара выясняют.
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