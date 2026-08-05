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Названы районы Ростова, которые больше всего пострадали от «урагана века»

8 августа пройдёт субботник для ликвидации последствий шторма.

Утром 8 августа в Ростове-на-Дону состоится общегородской субботник. Мероприятие призвано ускорить устранение последствий сильнейшей бури, обрушившейся на город почти две недели назад.

По словам главы города Александра Скрябина, наиболее серьёзный ущерб стихия нанесла Пролетарскому и Первомайскому районам: там повалено 860 деревьев. Всего из-за шквалистого ветра с порывами до 29 м/с в донской столице упало 1 117 деревьев. К 5 августа коммунальные службы убрали 735 из них.

Помимо разрушений, ливень вызвал масштабные подтопления улиц. В результате непогоды погиб сторож на строительной площадке, ещё несколько человек получили травмы.