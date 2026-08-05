Названы районы Ростова, которые больше всего пострадали от «урагана века»

По словам главы города Александра Скрябина, наиболее серьёзный ущерб стихия нанесла Пролетарскому и Первомайскому районам: там повалено 860 деревьев. Всего из-за шквалистого ветра с порывами до 29 м/с в донской столице упало 1 117 деревьев. К 5 августа коммунальные службы убрали 735 из них.