Блогер Ульянов заявил об отводе назначенного судом адвоката

Напомним, что блогер лишился своих адвокатов Дениса Алтухова и Марины Артеменко в июне текущего года. Ульянов объявил об этом суду, пояснив, что принял такое решение по личным мотивам. Тогда суд разрешил Ульянову в течение 5 дней найти себе нового защитника, в противном случае суд должен был назначить ему представителя сам.