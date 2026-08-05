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ФСБ: житель Калужской области готовил поджог военкомата

ФСБ задержала в Калужской области россиянина, который готовил поджог военного комиссариата по заданию Службы безопасности Украины. Об этом в среду сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Задержанный — гражданин РФ 2004 года рождения. Он сам вышел на связь с представителем СБУ и инициировал сотрудничество. Сначала, по данным ведомства, он выполнял задания куратора, нанося на стены жилых домов надписи с оскорблениями в адрес представителей органов власти России. После этого сотрудник СБУ поручил ему поджечь военкомат.

При обыске у подозреваемого нашли несколько канистр с зажигательной смесью и средства связи с перепиской с куратором. Следственный отдел УФСБ по Калужской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России (приготовление к совершению террористического акта).

В ФСБ добавили, что задержанный дает признательные показания.

Ранее штаб обороны ДНР сообщил о задержании 24-летнего жителя Донецка. Поводом стали его публикации в Telegram.