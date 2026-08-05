ФСБ: житель Калужской области готовил поджог военкомата

Задержанный — гражданин РФ 2004 года рождения. Он сам вышел на связь с представителем СБУ и инициировал сотрудничество. Сначала, по данным ведомства, он выполнял задания куратора, нанося на стены жилых домов надписи с оскорблениями в адрес представителей органов власти России. После этого сотрудник СБУ поручил ему поджечь военкомат.