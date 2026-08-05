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Звонили «прокурор», «соцслужба», «ДФР», «Нацбанк»: минчанка лишилась 45 тыс

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Пенсионерка передала телефонным мошенникам все сбережения и хотела взять кредит, об этом рассказали в столичном МВД.

Источник: Sputnik.by

В Советское РУВД обратилась 58‑летняя минчанка, и рассказала, что стала жертвой телефонных аферистов.

Сначала ей позвонили якобы из службы социальной защиты и под предлогом начисления пенсии узнали персональные данные.

Далее в мессенджере ее позвонил мужчина, который представился прокурором. Он сообщил, что преступники, воспользовавшись персональными данными, совершают незаконные финансовые операции от имени минчанки.

Затем в дело вступил якобы сотрудник Департамента финансовых расследований (ДФР), который убедил пенсионерку передать деньги для «проверки».

В соответствии с инструкциями, полученными от «сотрудника Нацбанка» женщина упаковала в пакет 45 тысяч рублей и отдала курьеру.

При этом «сотрудник ДФР» также сообщил, что на имя пенсионерки продолжают открывать счета, и потребовал оформить кредит на 10 тысяч рублей. Она обратилась в банк, но там выдавать ей кредит отказались.

Позже женщина пришла на прием к лечащему врачу и поделилась своей историей. Доктор порекомендовал обратиться в милицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ведомстве призвали граждан не участвовать в так называемых «спецоперациях», о которых сообщают незнакомцы по телефону. Не следует соглашаться декларировать деньги через закладки и не передавать наличные курьерам, якобы действующим от имени Национального банка.

«Если вы столкнулись с подобными требованиями — немедленно сообщите об этом в милицию», — подчеркнули правоохранители.

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