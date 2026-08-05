Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 600 ДТП зафиксировано за семь месяцев в Крыму

В авариях погибли 95 человек, еще 704 участника получили травмы.

Источник: Комсомольская правда

За семь месяцев 2026 года на дорогах Крыма произошло 580 аварий, в которых погибло 95 человек, более 700 участников дорожного движения получили травмы.

«За семь месяцев текущего года по всем позициям на территории Республики Крым идет снижение количества дорожно-транспортных происшествий: их всего произошло 580, погибло 95 человек и 704 ранены», — сообщил начальник отдела ДПС ГИБДД МВД по РК Сергей Добровичан в эфире «Крым 24».

За аналогичный промежуток времени в прошлом году в республике зафиксировано 660 дорожно-транспортных происшествий, в которых 112 человек погибли, а 768 получили травмы.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше