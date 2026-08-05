Почти 600 ДТП зафиксировано за семь месяцев в Крыму

За семь месяцев 2026 года на дорогах Крыма произошло 580 аварий, в которых погибло 95 человек, более 700 участников дорожного движения получили травмы.
«За семь месяцев текущего года по всем позициям на территории Республики Крым идет снижение количества дорожно-транспортных происшествий: их всего произошло 580, погибло 95 человек и 704 ранены», — сообщил начальник отдела ДПС ГИБДД МВД по РК Сергей Добровичан в эфире «Крым 24».
За аналогичный промежуток времени в прошлом году в республике зафиксировано 660 дорожно-транспортных происшествий, в которых 112 человек погибли, а 768 получили травмы.
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