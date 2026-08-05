СК: 500 граждан стали жертвами финансовой пирамиды в Минске

Следствием было установлено, что 2022 года двое минчан — учредители ООО «Онлайн прогресс» — под видом трудоустройства на высокооплачиваемые должности втягивали граждан в финансовую пирамиду.
«Противоправную деятельность минчан пресекли оперативники ГУБОПиК МВД, установлено 500 потерпевших, сумма причиненного им ущерба превысила один млн рублей», — сообщили в УСК по Минску.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере), прокурор дал санкцию на заключение фигурантов под стражу.
Проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Возрастной ценз и ролики о «шикарной жизни».
В УСК также рассказали о мошеннической схеме, которую использовали злоумышленники.
Мошенники запустили информацию о наборе сотрудников в компанию, которая якобы занималась организацией мероприятий, путешествий, продажей недвижимости, криптовалютой. Им обещали различные бонусы и большую зарплату.
При этом создатели финансовой пирамиды применили визуальную психологическую обработку — сняли ролики о богатой жизни «сотрудников» в шикарных апартаментах, на элитных автомобилях, зарубежных курортах и ресторанах.
На собеседовании создатели финансовой пирамиды ставили сообщали обязательное условие: все, кто устраивается на работу к ним, должны были купить партнерский пакет стоимостью от 200 до 4 500 долларов США.
Согласившимся на данные условия предлагали оформить кредит для покупки дорогостоящего курса, без которого доступ к работе был якобы невозможен.
При этом одним из условий был возрастной ценз — в фирму набирали молодых и амбициозных граждан не старше 30 лет.
Однако после приобретения «программы», на которой настаивали создатели финансовой пирамиды, никто не получал обещанных денег.
«Следователи установили, что внутри организации существовала четкая иерархическая структура и бонусная система — классические признаки финансовой пирамиды. Средства новых участников перераспределялись между организаторами и использовались частично для выплат предыдущим вкладчикам, создавая иллюзию дохода», — сказали в УСК.