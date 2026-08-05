В Волгограде продолжается судебный процесс по делу блогера Алексея Ульянова

«А всё почему? Потому что в СИЗО дожидался своего часа свидетель Михаил Серенко, который должен был быть допрошен именно в этот день. Этому не помешали ни отсутствие согласованной позиции защиты, ни отказ Ульянову в личном и непосредственном участии в заседании, ни что-либо ещё», — поделился своим мнением адвокат.