В Волгограде продолжается судебный процесс по делу блогера Алексея Ульянова

В Центральном райсуде Волгограда продолжается судебный процесс по делу блогера и правозащитника Алексея Ульянова. Общественника обвиняют в вымогательстве денег шантажом — угрожая публикацией порочащей информации.
На предыдущем заседании суд отклонил ходатайство о привлечении к делу ещё одного защитника — Виталия Григорьева.
«А всё почему? Потому что в СИЗО дожидался своего часа свидетель Михаил Серенко, который должен был быть допрошен именно в этот день. Этому не помешали ни отсутствие согласованной позиции защиты, ни отказ Ульянову в личном и непосредственном участии в заседании, ни что-либо ещё», — поделился своим мнением адвокат.
Серенко в заседании выступил и заявил, что они с подсудимым совместно вымогали шесть миллионов рублей у одного из предпринимателей, занимающихся зерноторговлей. Ульянов поинтересовался, зачем тот его оговаривает, и получил ответ: «Из-за любви», — цитирует v1.ru администратора ТГ-канала «Остров свободы».
На прошлом заседании Ульянову предложили в качестве адвоката Милену Французову. Поначалу он заявил, что в таком случае будет просто молчать в судебных заседаниях. Однако затем с кандидатурой согласился. В настоящее время она представляет его интересы в суде.
Ранее vlg.aif.ru сообщал, что начался процесс по делу Серенко. Он проходит в закрытом режиме.