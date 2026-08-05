В Ростове задержали подозреваемого в поджоге АЗС и автомобилей

Сотрудники уголовного розыска задержали 43-летнего жителя Мелитополя, подозреваемого в умышленном уничтожении имущества путем поджога. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
По версии следствия, возгорание произошло на автозаправочной станции в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону: загорелись топливные емкости в фургоне Ford Transit. Водитель перегнал горящий автомобиль во двор жилого массива, после чего огонь перекинулся на припаркованные машины. Пострадавших нет.
Оперуполномоченные в кратчайшие сроки установили личность и местонахождение подозреваемого. Сейчас он доставлен в отдел полиции, с ним проводятся следственные действия.