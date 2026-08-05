Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове задержали подозреваемого в поджоге АЗС и автомобилей

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Сотрудники уголовного розыска задержали 43-летнего жителя Мелитополя, подозреваемого в умышленном уничтожении имущества путем поджога. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

По версии следствия, возгорание произошло на автозаправочной станции в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону: загорелись топливные емкости в фургоне Ford Transit. Водитель перегнал горящий автомобиль во двор жилого массива, после чего огонь перекинулся на припаркованные машины. Пострадавших нет.

Оперуполномоченные в кратчайшие сроки установили личность и местонахождение подозреваемого. Сейчас он доставлен в отдел полиции, с ним проводятся следственные действия.

Узнать больше по теме
МВД России: структура, задачи и полномочия
Министерство внутренних дел Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, отвечающий за охрану общественного порядка, борьбу с преступностью, обеспечение безопасности граждан и реализацию государственной политики в сфере внутренних дел. В материале рассказываем, чем занимается МВД России, какие задачи выполняет министерство, как устроена его структура, кто возглавляет ведомство и какие полномочия оно имеет.
Читать дальше